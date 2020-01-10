***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyündeki projelere ait, 2019 yılı 4. çeyrek (01.10.2019-31.12.2019) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. •Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 576 m² satılabilir alana sahip, 3 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 1.660.000,00.-TL tutarla satılmıştır. •Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 6.126,24 m² satılabilir alana sahip, 40 adet bağımsız bölüm, KDV hariç 26.127.744,97.-TL tutarla satılmış olup, bu satışın 4 adedi ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile 36 adedi ise tapu devri ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811918BIST