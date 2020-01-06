***HLVKS* *GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***HLVKS******GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [GUBRF]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nin 4/2 maddesi uyarınca Tebliğ'in yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira seritifikası hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807732BIST