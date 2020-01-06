***HLVKS* *GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
06.01.2020 13:50
***HLVKS******GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nin 4/2 maddesi uyarınca Tebliğ'in yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira seritifikası hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807732
BIST
15:28111.720
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -1.963,76
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.595
15:285,9763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
15:286,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,6860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
15:28303,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 5,56
|Açılış
|: 303,13
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|10.227.750
|% 14,61
|
|SNPAM
|5,77
|9.301.444
|% 13,36
|
|ALGYO
|93,05
|135.166.831
|% 9,60
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,24
|19.124.255
|% 7,60
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.602.569
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.103.448.707
|% -3,51
|
|ASELS
|22,06
|812.007.252
|% 1,29
|
|IPEKE
|9,27
|420.530.382
|% 4,27
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,86
|321.919.629
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|297.200.229
|% 2,27
|
|ALBRK
|1,53
|185.328.123
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,63
|296.232.952
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.233.522
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8323
|7,8716
|% 0,58
|
|Frank
|6,1388
|6,1757
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|28,27
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|32,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|32,16
|
|Yarım
|967
|992
|15,56
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,07
|
|B. Petrol
|69,35
|69,35
|0,75
|