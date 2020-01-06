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***HLVKS* *GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

06.01.2020 13:50
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS******GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizce, Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nin 4/2 maddesi uyarınca Tebliğ'in yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira seritifikası hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807732


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DAGHL 2,51 10.227.750 % 14,61  
SNPAM 5,77 9.301.444 % 13,36  
ALGYO 93,05 135.166.831 % 9,60  
BALAT 1,63 924.694 % 9,40  
SONME 5,24 19.124.255 % 7,60  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8323 7,8716 % 0,58  
Frank 6,1388 6,1757 % 0,30  
Riyal 1,5881 1,5961 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 28,27  
Altın Gr. 303 303 5,36  
Cumhuriyet 2.010 2.040 32,00  
Tam 2.000 2.050 32,16  
Yarım 967 992 15,56  
Çeyrek 485 496 7,77  
Gümüş.Ons 18,42 18,46 0,42  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,07  
B. Petrol 69,35 69,35 0,75  
Seans Raporu
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