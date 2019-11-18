***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
18.11.2019 10:47
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799314
BIST
14:02106.588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.208,03
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:025,7394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:026,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:02269,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 269,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.031.040
|% 19,81
|
|YUNSA
|6,94
|43.677.773
|% 18,03
|
|BTCIM
|3,28
|19.369.962
|% 16,31
|
|HUBVC
|9,43
|18.340.282
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,04
|14.306.908
|% 11,97
|
|KLGYO
|2,93
|86.182.746
|% -8,72
|
|CRDFA
|1,93
|9.433.754
|% -8,53
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|YAPRK
|5,40
|3.575.333
|% -3,91
|
|THYAO
|14,06
|1.149.377.384
|% 2,70
|
|GARAN
|10,11
|360.099.248
|% 1,61
|
|ASELS
|19,29
|273.206.590
|% 0,89
|
|PETKM
|3,72
|268.298.025
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|201.076.512
|% -0,81
|
|THYAO
|14,06
|1.149.377.384
|% 2,70
|
|PETKM
|3,72
|268.298.025
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.031.040
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,37
|163.465.907
|% 1,28
|
|TIRE
|2,31
|132.447.168
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4198
|7,4570
|% 0,42
|
|Frank
|5,7754
|5,8102
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5269
|1,5346
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-8,02
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-13,16
|
|Yarım
|860
|883
|-6,37
|
|Çeyrek
|432
|441
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,06
|