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***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.10.2019 18:15
GÜNCEL HABERLER

***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 153
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %5,8684
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %14,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA32012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2020 09.03.2020 10.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2020 09.03.2020 10.03.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 153 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791635


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