HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7821
|7,8211
|% 0,63
|Frank
|5,9275
|5,9632
|% 0,75
|Riyal
|1,5567
|1,5645
|% 0,75
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,45
|Altın Gr.
|278
|278
|1,67
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|Yarım
|886
|909
|8,16
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,28
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem