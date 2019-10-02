***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [HLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce,Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı,yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ilgili mevzuat kapsamında 1.500.000.000-TL(BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789691BIST