***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.10.2019 17:52
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizce,Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı,yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ilgili mevzuat kapsamında 1.500.000.000-TL(BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789691
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