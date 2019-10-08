***HLVKS* *RNHOL* *GARAN* *AKSFA* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***HLVKS******RNHOL******GARAN******AKSFA******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSFA, GARAN, HLVKS, QNBFL, RNHOLMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 08/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014L1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014L1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014M9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014M9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014N7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014N7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014P2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014P2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE1910 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/10/2019 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE1910 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRE1911 FİNANSMAN BONOSU 08/10/2019 İtfaRÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSHE1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/10/2019 İtfaRÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSHE1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791591BIST