***HLVKS* *RNHOL* *GARAN* *AKSFA* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
08.10.2019 17:30
***HLVKS******RNHOL******GARAN******AKSFA******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSFA, GARAN, HLVKS, QNBFL, RNHOL
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA1918 FİNANSMAN BONOSU 08/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014L1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014L1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014M9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014M9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014N7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014N7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014P2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN014P2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE1910 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/10/2019 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE1910 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRE1911 FİNANSMAN BONOSU 08/10/2019 İtfa
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSHE1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/10/2019 İtfa
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSHE1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791591
BIST