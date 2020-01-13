***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2020 12:00
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812027
BIST
13:53120.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.703,28
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:535,8589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0180
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:536,5165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0210
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:53292,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,48
|67.936.098
|% 18,40
|
|AYEN
|4,28
|85.952.477
|% 17,58
|
|RYSAS
|6,71
|95.467.648
|% 16,90
|
|RYGYO
|6,08
|71.355.115
|% 15,59
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|SAMAT
|1,68
|1.846.100
|% -2,33
|
|BRYAT
|77,85
|5.982.991
|% -2,32
|
|THYAO
|14,68
|1.237.403.833
|% 1,94
|
|PETKM
|4,02
|746.031.488
|% 2,81
|
|HALKB
|6,68
|457.447.027
|% 3,25
|
|KRDMD
|2,95
|367.844.411
|% 3,87
|
|EKGYO
|1,57
|313.208.201
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.208.201
|% 3,29
|
|PETKM
|4,02
|746.031.488
|% 2,81
|
|KRDMD
|2,95
|367.844.411
|% 3,87
|
|ALBRK
|1,74
|196.494.089
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,72
|61.784.845
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5848
|7,6229
|% -0,85
|
|Frank
|5,9976
|6,0337
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,04
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,25
|
|Yarım
|932
|956
|-9,31
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,02
|