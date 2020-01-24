***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.01.2020 10:05
***HUBVC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUBVC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUBVC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814239
BIST
11:53122.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 111,63
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:535,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:536,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:53297,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,98
|Açılış
|: 297,26
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|1,65
|4.908.191
|% 6,45
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|AGYO
|2,14
|9.846.736
|% 2,39
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|ALCTL
|16,25
|14.797.579
|% 2,14
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|AKGRT
|6,73
|1.977.502
|% -1,46
|
|AYGAZ
|13,79
|2.380.571
|% -1,29
|
|AEFES
|26,10
|3.188.362
|% -0,91
|
|ARCLK
|21,78
|14.496.059
|% -0,64
|
|ASELS
|22,90
|81.516.208
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|AKENR
|1,15
|10.535.567
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,14
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|0,19
|
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