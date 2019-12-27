***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSTRS Teknoloji Yatırım A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgisayar danışmanlık faaliyetleri, internet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım ticaret pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak, teknoloji yatırımları ve Esas Sözleşmesinde belirlenen diğer işler.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi18.871.137,94Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.12.2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar8.871.137,94Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)47Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)19,24İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)35,83Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSTRS Teknoloji Yatırım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHakim OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSermayesinin %100'ne sahip olduğumuz STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 25.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 10.000.000 TL'lik şirket sermayesinin 18.871.137,94 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup Şirketimizin 25.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de arttırılan 8.871.137,94 TL sermayenin tamamına Şirketimizce daha önceden nakdi olarak verilen 8.871.137,94 TL sermaye avansı nedeniyle oluşan alacaklarımızdan karşılanması suretiyle katılınmasına,Şirketimizin işbu finansal duran varlık ediniminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.3) Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Esaslar başlıklı 31. Maddesi 2. Fıkrası b) bendine göre en son bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızda yer alan toplam varlıklar kalemi ile aktifte yer alan Duran Varlıklar/ Finansal Yatırımlar kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yarattığını kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805677BIST