***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/09/2018Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıOTTOO Yazılım A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi59.234Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.09.2018Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.694Beher Payın Alış Fiyatı102,82Toplam Tutar277.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)4,54Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)4,54Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)4,54Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,41İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)9,96Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye Artışı yoluyla pay edinimiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/08/2018Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz halen iştiraki olan OTTOO Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Ottoo") sermayesinin 4,54'üne tekabül eden 2.694 adet C grubu payları toplam 277.000 TL (İkiyüzyetmişyedibintürklirası) bedelle satın almış, söz konusu işbu yatırımını 13.09.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklayarak kamuoyuna duyurmuştu. Şirketimiz tarafından -31/12/2019 tarihi itibariyle Ottoo'nun aktif bir faaliyeti bulunmadığı, Şirketin pasif halde varlığını sürdürdüğü, gelir ve karlılık elde edilemediği, Şirket'in diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve yatırımcıları ile yapılan görüşmelerden Şirketin içinde bulunduğu bu durumun yakın bir gelecekte değişmesinin beklenmediği, -Ottoo'nun kamu ve özel hukuktan doğan birikmiş borçları bulunduğu, mevcut finansal tablolarına göre ve gayri faal durumu da nazara alınarak, söz konusu borçların Şirket tarafından karşılanmasının mümkün görünmediği tespitleri yapılmıştır. Şirketimizin söz konusu iştirakimize yapılan yatırımdan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden doğan kanuni sorumluluklarından dolayı olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, olası zararların en asgari düzeyde tutulması amacıyla Yönetim Kurulu'muz 13.01.2020 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır 1.Şirketimizin Ottoo Yönetim Kurulu Üyeliğinden 13.01.2020 tarihi itibarıyla istifasına ve bu hususta ilgililere gerekli bildirimlerin ve işlemlerin yapılmasına, 2.Şirketimizin Ottoo'da sahip olduğu ortaklığın sonlandırılması amacıyla, Esas Sözleşmeleri ve hissedarlar arası sözleşmelere riayet edilerek muhtemel alıcılar ile görüşmeler yapılmasına ve bu hususta Şirketimiz Genel Müdürü Arda Aşkın'ın yetkilendirilmesine, 3.Anılan iştirakin kamu borçları nedeniyle Şirketimizin herhangi bir takibe veya ihtara maruz kalmaması amacıyla alınacak gerekli tedbirler için çalışma yapılmasına, gerekirse iştiraklerin diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşülmesine ve bu hususta Şirketimiz Genel Müdürü Arda Aşkın' ın yetkilendirilmesine, 4. Kamuoyuna açıklama yapılmasına karar verilmiştir. Kamuyonun bilgisine sunarız, saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812501BIST