***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.01.2020 18:28
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/09/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
OTTOO Yazılım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
59.234
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.09.2018
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.694
Beher Payın Alış Fiyatı
102,82
Toplam Tutar
277.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
4,54
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
4,54
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
4,54
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,41
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
9,96
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye Artışı yoluyla pay edinimi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/08/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz halen iştiraki olan OTTOO Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Ottoo") sermayesinin 4,54'üne tekabül eden 2.694 adet C grubu payları toplam 277.000 TL (İkiyüzyetmişyedibintürklirası) bedelle satın almış, söz konusu işbu yatırımını 13.09.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklayarak kamuoyuna duyurmuştu. Şirketimiz tarafından -31/12/2019 tarihi itibariyle Ottoo'nun aktif bir faaliyeti bulunmadığı, Şirketin pasif halde varlığını sürdürdüğü, gelir ve karlılık elde edilemediği, Şirket'in diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve yatırımcıları ile yapılan görüşmelerden Şirketin içinde bulunduğu bu durumun yakın bir gelecekte değişmesinin beklenmediği, -Ottoo'nun kamu ve özel hukuktan doğan birikmiş borçları bulunduğu, mevcut finansal tablolarına göre ve gayri faal durumu da nazara alınarak, söz konusu borçların Şirket tarafından karşılanmasının mümkün görünmediği tespitleri yapılmıştır. Şirketimizin söz konusu iştirakimize yapılan yatırımdan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden doğan kanuni sorumluluklarından dolayı olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, olası zararların en asgari düzeyde tutulması amacıyla Yönetim Kurulu'muz 13.01.2020 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır 1.Şirketimizin Ottoo Yönetim Kurulu Üyeliğinden 13.01.2020 tarihi itibarıyla istifasına ve bu hususta ilgililere gerekli bildirimlerin ve işlemlerin yapılmasına, 2.Şirketimizin Ottoo'da sahip olduğu ortaklığın sonlandırılması amacıyla, Esas Sözleşmeleri ve hissedarlar arası sözleşmelere riayet edilerek muhtemel alıcılar ile görüşmeler yapılmasına ve bu hususta Şirketimiz Genel Müdürü Arda Aşkın'ın yetkilendirilmesine, 3.Anılan iştirakin kamu borçları nedeniyle Şirketimizin herhangi bir takibe veya ihtara maruz kalmaması amacıyla alınacak gerekli tedbirler için çalışma yapılmasına, gerekirse iştiraklerin diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşülmesine ve bu hususta Şirketimiz Genel Müdürü Arda Aşkın' ın yetkilendirilmesine, 4. Kamuoyuna açıklama yapılmasına karar verilmiştir. Kamuyonun bilgisine sunarız, saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812501
BIST