***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.10.2019 15:44
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.10.2019 tarih BİAŞ-2-7891 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791462
BIST
16:59102.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -982,35
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:595,8029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0282
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:596,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0331
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:59281,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,08
|Açılış
|: 281,11
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88