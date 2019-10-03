***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tahsisli Sermaye Artırımı sürecinin iptal edilerek bedelli sermaye artırımı yapılması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 200.000 100.000,000 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 NâmaB Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 19.800.000 9.900.000,000 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 10.09.2019 tarihinde yapmış olduğu Tahsisli Sermaye Artırım süreci iptal edilerek Bedelli Sermaye Artırımı süreci başlatılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.10.2019 tarih ve 299 sayılı kararı ile1) 10.09.2019 tarih ve 296 sayılı Yönetim Kurulu kararımızın ilan edilmesini takip eden süreçte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (HUBVC) Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan hisse senetlerinin fiyatlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle10.09.2019 tarih ve 296 sayılı Yönetim Kurul'u toplantısı ile karara bağlamış olduğumuz"Sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 3.703.707 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %18,5 oranında artırılarak 23.703.707 TL'ye yükseltilmesine Artırılacak yeni payların, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit (bedelli) olarak karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin Tahsisli Satış yöntemiyle satılmasına "İlişkin kararımızın iptal edilmesine2) Şirketimiz esas sözleşmemizin 8. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 70.000.0000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 10.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %50 oranında artırılarak 30.000.000 TL'ye yükseltilmesine,3) Nakit olarak artırılan 10.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 100.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 9.900.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama yazılı olarak ihracına ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,4) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5) Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına,6) Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, satılmayan payların Pay Tebliği (VII – 128.1)'nin 25.1(a) maddesi uyarınca 6 iş günü içerisinde iptal edilmesine,7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına8) Şirketin ödenmiş sermayesinin 30.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789746BIST