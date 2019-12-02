***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Semaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı' nın güncel tarihli yeniden alınmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 200.000 100.000,000 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 NâmaB Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 19.800.000 9.900.000,000 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 13.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı 02.10.2019 tarihinde alınmış olup, söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 03.10.2019 tarihinde duyurulmuştur. Yönetim kurulu kararı akabinde SPK'ya iletilecek başvuru dosyası hazırlanmış ve 14.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. Yönetim kurulu karar tarihi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru arasında 30 günlük süre geçmiş olduğundan, ilgili mevzuat gereği sermaye artırımına ilişkin aynı yönetim kurulu kararı tekrar alınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801378BIST