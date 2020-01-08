***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 200.000 100.000,000 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 NâmaB Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 19.800.000 9.900.000,000 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 13.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 08.01.2020 tarihli toplantısında aşağıda belirtilen kararları almıştır.1) Şirketimizin 02.10.2019 ve 02.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, 20.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 70.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 10.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %50 oranında artırılarak 30.000.000 TL'ye artırılması kararları alınmıştır. Bu bağlamda, Şirket ortaklarından M.V Holding A.Ş tarafından Şirketimize nakit sermaye avansı olarak verilen 1.750.000 TL'nin, M.V Holding A.Ş'nin sermaye artırımından kaynaklanan borcundan mahsup edilmesine,2) Sermaye artırımından elde edilen gelirin 1.750.000 TL'sinin, Şirket'in ilişkili taraflarından Gedik Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimize nakit borç olarak verilen 1.750.000 TL'nin ödenmesinde kullanılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809598BIST