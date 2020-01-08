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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.01.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 200.000 100.000,000 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 Nâma
B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 19.800.000 9.900.000,000 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.01.2020 tarihli toplantısında aşağıda belirtilen kararları almıştır.
1) Şirketimizin 02.10.2019 ve 02.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında, 20.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 70.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 10.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %50 oranında artırılarak 30.000.000 TL'ye artırılması kararları alınmıştır. Bu bağlamda, Şirket ortaklarından M.V Holding A.Ş tarafından Şirketimize nakit sermaye avansı olarak verilen 1.750.000 TL'nin, M.V Holding A.Ş'nin sermaye artırımından kaynaklanan borcundan mahsup edilmesine,
2) Sermaye artırımından elde edilen gelirin 1.750.000 TL'sinin, Şirket'in ilişkili taraflarından Gedik Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimize nakit borç olarak verilen 1.750.000 TL'nin ödenmesinde kullanılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809598


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 33.351,00 2.413.450 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.532.746 % 14,93  
HUBVC 19,00 89.001.697 % 11,83  
BURVA 12,90 9.537.874 % 10,92  
VKING 2,87 16.136.197 % 10,81  
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