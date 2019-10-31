***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
31.10.2019 18:48
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Kuruluşumuzun, 31.10.2019 tarih ve 301 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile,
1. Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. Maddesi çerçevesinde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerinin ekli Yönetim Kurulu Raporuna uygun olarak belirlenmesine,
2. Raporun Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795956
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|AVGYO
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|
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|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
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|Alış
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|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|% 0,34
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|Alış
|Satış
|%
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|1.512
|15,91
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,84
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,19
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|Gümüş Gr.
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|3,32
|0,05
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