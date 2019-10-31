***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKuruluşumuzun, 31.10.2019 tarih ve 301 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile,1. Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. Maddesi çerçevesinde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerinin ekli Yönetim Kurulu Raporuna uygun olarak belirlenmesine,2. Raporun Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına karar verildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795956BIST