***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2019 18:29
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eylem Çiftçi Gölünç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.08.2018 (216) 453 00 00 eylem.ciftci@gedik.com SPK Düzey 3 203561
Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 01.08.2018 (216) 453 00 00 ogoc@gedik.com SPK Düzey 2 111989
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MV HOLDİNG A.Ş. 7.246.082,00 TRY 36,23
ERHAN TOPAÇ 3.645.257,57 TRY 18,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794150
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0595
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0566
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,71
|Açılış
|: 279,32
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,40
En Düşük
277,29