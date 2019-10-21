***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEylem Çiftçi Gölünç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.08.2018 (216) 453 00 00 eylem.ciftci@gedik.com SPK Düzey 3 203561Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 01.08.2018 (216) 453 00 00 ogoc@gedik.com SPK Düzey 2 111989Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)MV HOLDİNG A.Ş. 7.246.082,00 TRY 36,23ERHAN TOPAÇ 3.645.257,57 TRY 18,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794150BIST