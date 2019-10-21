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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2019 18:29
GÜNCEL HABERLER

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Eylem Çiftçi Gölünç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.08.2018 (216) 453 00 00 eylem.ciftci@gedik.com SPK Düzey 3 203561
Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 01.08.2018 (216) 453 00 00 ogoc@gedik.com SPK Düzey 2 111989

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MV HOLDİNG A.Ş. 7.246.082,00 TRY 36,23
ERHAN TOPAÇ 3.645.257,57 TRY 18,23




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794150


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