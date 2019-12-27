HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.035.165
|% 14,99
|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7696
|7,8086
|% 1,02
|Frank
|6,0923
|6,1290
|% 1,20
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,53
|Altın Gr.
|289
|289
|1,15
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|Yarım
|923
|946
|5,76
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,17
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,20
Seans Raporu
- 17:59TIRE Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
- 17:58EGGUB Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
- 17:57SEKUR Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
- 17:56XU100 Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de