***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2020 18:33
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yoktur
İnternet Adresi http://www.hubgsyo.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@hubgsyo.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İs Merkezi No.6/1 Şişli / İstanbul 0 (212) 9630021 0 (212) 9630069
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Adil Şahin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.12.2019 0 (212)9630021 yatirimciiliskileri@hubgsyo.com SPK Düzey 3 ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 202422 - 701839
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 11.12.2006 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Ana Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN MURAT VARGI 3600000 TRY 18
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 200000 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçimi İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 19800000 TRY 99 Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARDA AŞKIN Genel Müdür Mühendis - STR Teknoloji Yatırım A.Ş.de Genel Müdür ve Garajyeri.com Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş.de icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 18871137 18871137 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEGMENTİFY YAZILIM A.Ş. Yazılım 74530 7320 TRY 9,82 İştirak
MEDITATION GMBH Yazılım 75012 4000 EUR 5,33 İştirak
DİNÇ OYUN VE UYGULAMA YAZILIM A.Ş. Oyun Stüdyosu 62500 7500 TRY 12 İştirak
GERÇEKLİK TEKNOLOJİ SAN. YAZILIM A.Ş. Oyun Stüdyosu 63009 5576 TRY 8,85 İştirak
BB MEKATRONİK BİLİŞİM SAN.VE T Teknoloji ve Yazılım 555556 94444 TRY 17 İştirak
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 67226 11957 TRY 17,79 İştirak
TİM AKILLI KIYAFETLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 69661 8214 TRY 11,79 İştirak
KİMOLA VERİ TEKNİKLERİ A.Ş. Yazılım 61761 3580 TRY 5,80 İştirak
OTTOO YAZILIM A.Ş. Yazılım 59234 2694 TRY 4,55 İştirak
ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 54651 2186 TRY 4 İştirak
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 58336 7002 TRY 12 İştirak
DIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 TRY 4,50 İştirak
PAYMES ELEKT.TİC.VE BİLİŞİM A.Ş. Yazılım 58638 2256 TRY 3,85 İştirak
UDENTİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 68719 7363 TRY 10,71 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814044
BIST