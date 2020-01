***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yokturİnternet Adresi http://www.hubgsyo.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@hubgsyo.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İs Merkezi No.6/1 Şişli / İstanbul 0 (212) 9630021 0 (212) 9630069Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAdil Şahin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.12.2019 0 (212)9630021 yatirimciiliskileri@hubgsyo.com SPK Düzey 3 ,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 202422 - 701839Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 11.12.2006 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HÜSEYİN MURAT VARGI 3600000 TRY 18Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 200000 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçimi İmtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 19800000 TRY 99 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARDA AŞKIN Genel Müdür Mühendis - STR Teknoloji Yatırım A.Ş.de Genel Müdür ve Garajyeri.com Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş.de icracı olmayan Yönetim Kurulu ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSTRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 18871137 18871137 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSEGMENTİFY YAZILIM A.Ş. Yazılım 74530 7320 TRY 9,82 İştirakMEDITATION GMBH Yazılım 75012 4000 EUR 5,33 İştirakDİNÇ OYUN VE UYGULAMA YAZILIM A.Ş. Oyun Stüdyosu 62500 7500 TRY 12 İştirakGERÇEKLİK TEKNOLOJİ SAN. YAZILIM A.Ş. Oyun Stüdyosu 63009 5576 TRY 8,85 İştirakBB MEKATRONİK BİLİŞİM SAN.VE T Teknoloji ve Yazılım 555556 94444 TRY 17 İştirakGENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. Biyoteknoloji 67226 11957 TRY 17,79 İştirakTİM AKILLI KIYAFETLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 69661 8214 TRY 11,79 İştirakKİMOLA VERİ TEKNİKLERİ A.Ş. Yazılım 61761 3580 TRY 5,80 İştirakOTTOO YAZILIM A.Ş. Yazılım 59234 2694 TRY 4,55 İştirakENKO TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 54651 2186 TRY 4 İştirakEYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. Yazılım 58336 7002 TRY 12 İştirakDIGIT BİLİŞİM A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 56202 2527 TRY 4,50 İştirakPAYMES ELEKT.TİC.VE BİLİŞİM A.Ş. Yazılım 58638 2256 TRY 3,85 İştirakUDENTİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş. Teknoloji ve Yazılım 68719 7363 TRY 10,71 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814044BIST