***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziCumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No : 1 A Blok Kat: 3 Yakacık-Kartal / İSTANBULYeni Şirket MerkeziEsentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No : 6 / 1 Şişli / İstanbulDeğişiklik Tarihi26/09/2019AçıklamalarŞirket Merkez adresimiz, "Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No : 6 / 1 Şişli / İstanbul" olarak 01.10.2019 tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789498BIST