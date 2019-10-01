***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
01.10.2019 20:38
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No : 1 A Blok Kat: 3 Yakacık-Kartal / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No : 6 / 1 Şişli / İstanbul
Değişiklik Tarihi
26/09/2019
Açıklamalar
Şirket Merkez adresimiz, "Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Merkezi No : 6 / 1 Şişli / İstanbul" olarak 01.10.2019 tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789498
BIST
11:08104.260
En Yüksek
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|Açılış
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104.370
En Düşük
103.268
11:085,7424
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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6,2852
En Düşük
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11:08273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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274,29
En Düşük
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