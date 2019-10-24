***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.10.2019 09:17
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUBVC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında M.V. Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794458
BIST
09:55100.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 662,07
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
100.447
En Düşük
100.447
09:555,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0180
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,7628
En Düşük
5,7300
09:556,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4244
En Düşük
6,3791
09:55275,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,87
|Açılış
|: 275,96
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,54
En Düşük
274,95
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|AEFES
|19,90
|17.106.077
|% 0,00
|
|ALCTL
|8,36
|19.909.652
|% 0,00
|
|ALKA
|4,09
|3.735.495
|% 0,00
|
|ANSGR
|4,21
|442.305
|% 0,00
|
|CRFSA
|3,53
|3.585.458
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 0,00
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 0,00
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 0,00
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4044
|7,4416
|% 0,28
|
|Frank
|5,7824
|5,8172
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|-0,15
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,19
|