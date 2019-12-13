***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2019 09:17
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ersin Refik Pamuksüzer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803286
BIST
12:09111.217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.102,21
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:095,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:096,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:09273,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,34
|Açılış
|: 273,95
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.429.833
|% 14,75
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|HURGZ
|1,19
|2.633.082
|% 10,19
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|13.119.899
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.492.083
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,37
|12.927.921
|% -8,67
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|509.983.685
|% 0,43
|
|GARAN
|10,79
|173.610.938
|% 1,98
|
|ASELS
|19,69
|169.146.932
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|TIRE
|3,31
|144.485.861
|% 11,82
|
|KRDMD
|2,46
|137.979.978
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,22
|162.490.287
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,52
|77.050.366
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.673.137
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.562.432
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7277
|7,7665
|% 1,56
|
|Frank
|5,8599
|5,8952
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5377
|1,5454
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-11,28
|
|Yarım
|873
|896
|-5,45
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|