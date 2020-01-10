***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.01.2020 09:03
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUBVC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ersin Refik Pamuksüzer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811585
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8820
En Düşük
5,8670
18:056,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|CRFSA
|5,16
|21.192.986
|% 0,00
|
|CIMSA
|9,16
|16.500.310
|% 0,00
|
|BIMAS
|48,62
|138.899.669
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|CRFSA
|5,16
|21.192.986
|% 0,00
|
|CIMSA
|9,16
|16.500.310
|% 0,00
|
|BIMAS
|48,62
|138.899.669
|% 0,00
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6701
|7,7085
|% 0,31
|
|Frank
|6,0191
|6,0554
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5629
|1,5708
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-3,16
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|-0,11
|
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