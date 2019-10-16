***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KERVN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hakim ortak konuma gelen Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın elinde bulunan paylar dışındaki diğer pay sahiplerine 0.30 TL bedelle zorunlu pay alım teklifi yapılması kararı kapsamında? nezdimizde açılmış olan 7860 hesaba 14.10.2019 tarihi son olmak üzere 34.149.945,99 lot Kervansaray Yatırım Holding hisse virmanı gerçekleştirilmiştir. Pay alım teklifi fiyatı olan 0,30 TL ve geç ödemeden dolayı 17.10.2019 tarihi referans alınarak hesaplanan faiz oranı ile birlikte toplam yükümlülük tutarı 10.282.185,23 TL olarak bulunmaktadır. Pay alım teklifi ile ilgili yükümlülük tutarını karşılamak üzere fon girişi 15.10.2019 tarihinde başlamış olup, nezdimizde açılmış olan 7860 hesabına payların tutarlarının karşılanması için gönderilen fonların toplam tutarı 16.10.2019 tarihi gün sonunda 10.283.280 TL'ye ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793589BIST