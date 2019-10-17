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***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2019 21:44
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***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hakim ortak konuma gelen Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın elinde bulunan paylar dışındaki diğer pay sahiplerine 0.30 TL bedelle zorunlu pay alım teklifi yapılması kararı kapsamında nezdimizde açılmış olan 7860 hesaba 14.10.2019 tarihi son olmak üzere 34.149.945,99 lot Kervansaray Yatırım Holding hisse virmanı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede pay alım teklifi fiyatı olan 0,30 TL ve geç ödemeden dolayı 17.10.2019 tarihi referans alınarak hesaplanan faiz oranı ile birlikte toplam yükümlülük tutarı 10.282.185,23 TL olarak bulunmaktadır.
Bu noktada bir yatırımcının talep etmesi sebebiyle paylarının geri virmanlanması dışında talepte bulunan tüm Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerine, 17.10.2019 tarihi itibariyle, pay alım teklifi fiyatı olan 0,30 TL ve geç ödemeden dolayı 17.10.2019 tarihi referans alınarak hesaplanan faiz oranı ile birlikte oluşan tüm tutarların ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17.10.2019 tarih 2019/54 sayılı bülteninde yer aldığı üzere tutarları karşılanan paylar, nezdimizde açılmış olan pay alım teklifinde bulunan kişilere ait olmayan bir bloke hesapta kalmaya devam edecektir.
Yine SPK bülteninde yer aldığı üzere, geri virman talebinde bulunan yatırımcılar nedeniyle hesaplarda arta kalan bakiyeler, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla değerleme raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilinceye veya KAP'ta ilan edilecek değerleme raporuna göre bulunan pay alım teklifi fiyatının 0,30 TL'den yüksek olması halinde fark ödemeleri belirlenen sürede tamamlanıncaya kadar nezdimizde pay alım teklifinde bulunan kişilere ait olmayan bir bloke hesapta Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) referans alınarak nemalandırılmak suretiyle olası ek ödemeler için tutulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793855


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