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***IAZ* *KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

10.10.2019 18:19
GÜNCEL HABERLER

***IAZ******KERVN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. Paylarında Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KERVN

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi ERTAN SAYILGAN / SELİM SAYILGAN
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 7860
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Diğer
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama Gelen taleplerden doğan pay alım teklifi bedelleri hesapta karşılığı olduğu sürece ödenir.
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 01.10.2019
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 14.10.2019
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 16:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
KERVN, TRACEYLN91B0 Hamiline Değil - 0,3

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
KERVN, TRACEYLN91B0 01.10.2019 0 0 0 0 0
KERVN, TRACEYLN91B0 02.10.2019 0 0 0 0 0
KERVN, TRACEYLN91B0 03.10.2019 0 0 0 0 0
KERVN, TRACEYLN91B0 04.10.2019 0 0 820.500 246.150 4
KERVN, TRACEYLN91B0 07.10.2019 0 0 2.739.602 821.880,6 10
KERVN, TRACEYLN91B0 08.10.2019 0 0 2.102.230 630.669 11
KERVN, TRACEYLN91B0 09.10.2019 0 0 891.201 267.360,3 6
KERVN, TRACEYLN91B0 10.10.2019 0 0 1.851.459,64 555.437,89 13

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hakim ortak konuma gelen Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın elinde bulunan paylar dışındaki diğer pay sahiplerine 0.30 TL bedelle zorunlu pay alım teklifi yapılması kararı kapsamında, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. zorunlu pay alım teklifi için 10.10.2019 tarihinde 13 yatırımcıdan toplamda 1.851.459,64 TL nominal tutarlı talep gelmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03.10.2019 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda yeniden düzenlenmiş talep formları aracılığıyla açılmış olan hesaba pay virmanları gerçekleştirilmiştir.
1-3 Ekim tarihleri arasında pay alım teklifi ile ilgili talepte bulunmuş ve henüz talep formuyla birlikte yeni açılan hesaba paylarını virmanlamamış yatırımcıların (11.455.981 Lot, 7 Yatırımcı), hak kaybına uğramamaları için yeni açılmış ve aşağıda bilgileri verilmiş olan hesaba talepte bulundukları payları virmanlamaları gerekmektedir.
Aracı Kurum Kodu: IAZ
Hesap No: 7860
Hesap Adı: Kervansaray Pay Alım Teklifi Yatırımcıları
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu_KERVN_Onaylı.pdf
EK: 2 Pay Alım Teklifi Talep Formu_KERVN.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792406


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