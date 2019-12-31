GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ICBCT* *ATAC* *SNGYO* *YGYO* *DOHOL* *NTHOL* *CLKHO* *METRO* *EGPRO* *AKGUV* *AYEN* *YKBNK* *KAPLM* *SANEL* *SEYKM* *KRSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

31.12.2019 16:09
GÜNCEL HABERLER



***ICBCT******ATAC******SNGYO******YGYO******DOHOL******NTHOL******CLKHO******METRO******EGPRO******AKGUV******AYEN******YKBNK******KAPLM******SANEL******SEYKM******KRSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKGUV, ATAC, AYEN, CLKHO, DOHOL, EGPRO, ICBCT, KAPLM, KRSAN, METRO, NTHOL, SANEL, SEYKM, SNGYO, YKBNK, YGYO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI AKDENIZ GÜVENLIK HIZMETLERI A.S. TREAKGH00018 AKGUV E 0,221 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ATAÇ INSAAT VE SANAYI A.S. TREATAC00013 ATAC E 0,506 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AYEN ENERJI A.S. TRAAYENW91L0 AYEN E 3,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI CLK HOLDING A.S. TREKRKM00014 CLKHO E 0,985 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 5,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. TRAEGPRO91E8 EGPRO E 0,135 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ICBC TURKEY BANK A.S. TRATEKST91N0 ICBCT E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. TRAKAPLM91D7 KAPLM E 18.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KARSUSAN KARADENIZ SU ÜRÜNLERI SANAYI A.S. TREKRSS00014 KRSAN E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. TRAVANET91A5 METRO E 536.670,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NET HOLDING A.S. TRANTHOL91Q6 NTHOL E 3,242 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. TRESNEL00011 SANEL E 0,650 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. TRESEYT00011 SEYKM E 41,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 200.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI YAPI VE KREDI BANKASI A.S. TRAYKBNK91N6 YKBNK E 4,937 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAIHGYO91Q6 YGYO E 10,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806164


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.425
Değişim :  -0,29% |  -329,01
Açılış :  115.072  
Önceki Kapanış :  114.754  
En Yüksek
115.312 En Düşük
114.419
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 22,08 139.093.661 % 19,93  
IHGZT 6,81 18.117.627 % 19,89  
IHEVA 3,13 6.730.621 % 15,93  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
ADBGR 7,13 33.286.103 % 14,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8582 7,8976 % 1,13  
Frank 6,1240 6,1609 % 0,18  
Riyal 1,5815 1,5894 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.521 5,97  
Altın Gr. 291 291 1,41  
Cumhuriyet 1.926 1.955 10,00  
Tam 1.919 1.967 11,60  
Yarım 928 951 5,62  
Çeyrek 465 476 2,81  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 -0,02  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,00  
B. Petrol 66,36 66,36 -0,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru