***ICBCT******ATAC******SNGYO******YGYO******DOHOL******NTHOL******CLKHO******METRO******EGPRO******AKGUV******AYEN******YKBNK******KAPLM******SANEL******SEYKM******KRSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler AKGUV, ATAC, AYEN, CLKHO, DOHOL, EGPRO, ICBCT, KAPLM, KRSAN, METRO, NTHOL, SANEL, SEYKM, SNGYO, YKBNK, YGYOSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI AKDENIZ GÜVENLIK HIZMETLERI A.S. TREAKGH00018 AKGUV E 0,221 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ATAÇ INSAAT VE SANAYI A.S. TREATAC00013 ATAC E 0,506 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI AYEN ENERJI A.S. TRAAYENW91L0 AYEN E 3,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CLK HOLDING A.S. TREKRKM00014 CLKHO E 0,985 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 5,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. TRAEGPRO91E8 EGPRO E 0,135 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ICBC TURKEY BANK A.S. TRATEKST91N0 ICBCT E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. TRAKAPLM91D7 KAPLM E 18.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KARSUSAN KARADENIZ SU ÜRÜNLERI SANAYI A.S. TREKRSS00014 KRSAN E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. TRAVANET91A5 METRO E 536.670,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI NET HOLDING A.S. TRANTHOL91Q6 NTHOL E 3,242 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. TRESNEL00011 SANEL E 0,650 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. TRESEYT00011 SEYKM E 41,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 200.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YAPI VE KREDI BANKASI A.S. TRAYKBNK91N6 YKBNK E 4,937 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAIHGYO91Q6 YGYO E 10,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806164BIST