***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2019 11:03
***ICBCT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ICBCT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBCT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797456
BIST
11:34103.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -174,44
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:345,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0100
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:346,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:34272,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,04
|Açılış
|: 272,40
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,36
|1.584.872
|% 11,20
|
|ICBCT
|4,93
|225.570.658
|% 10,54
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|IZMDC
|3,99
|13.142.278
|% 6,97
|
|GYHOL
|6,39
|1.554.389
|% 5,97
|
|VERUS
|15,65
|19.646.690
|% -11,98
|
|BRSAN
|8,72
|7.701.794
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,41
|1.802.891
|% -8,61
|
|TIRE
|1,85
|21.417.171
|% -5,61
|
|CMENT
|12,55
|1.656.492
|% -4,64
|
|THYAO
|12,82
|860.882.145
|% 1,26
|
|ICBCT
|4,93
|225.570.658
|% 10,54
|
|ASELS
|19,09
|223.574.584
|% 0,79
|
|GARAN
|9,79
|160.945.417
|% 0,20
|
|PETKM
|3,66
|148.969.108
|% -0,27
|
|THYAO
|12,82
|860.882.145
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,29
|118.709.262
|% -1,72
|
|ICBCT
|4,93
|225.570.658
|% 10,54
|
|PETKM
|3,66
|148.969.108
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,05
|32.360.185
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3566
|7,3935
|% 0,19
|
|Frank
|5,7600
|5,7947
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|3,04
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,57
|
Seans Raporu
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11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -273, 16 kaybederek (% -0.21 ) 127, 851
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