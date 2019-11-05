***ICBCT* *FROTO* *MEPET* *PSDTC* *MMCAS* *RTALB* *KLNMA* *BLCYT* *NIBAS* *COSMO* *VESTL* *OSTIM* *KUYAS* *FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem
05.11.2019 13:42
***ICBCT******FROTO******MEPET******PSDTC******MMCAS******RTALB******KLNMA******BLCYT******NIBAS******COSMO******VESTL******OSTIM******KUYAS******FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler BLCYT, COSMO, FENER, FROTO, ICBCT, KUYAS, MEPET, MMCAS, NIBAS, PSDTC, RTALB, KLNMA, VESTL, OSTIM
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. TREBLCY00018 BLCYT E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRABUMYO91Q2 COSMO E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FENERBAHÇE FUTBOL A.S. TREFBAH00019 FENER E 280.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. TRAOTOSN91H6 FROTO E 0,600 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ICBC TURKEY BANK A.S. TRATEKST91N0 ICBCT E 140.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. TREKYAS00018 KUYAS E 8.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. TREMEPT00012 MEPET E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. TREGNTR00011 MMCAS E 3.710,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 26.575,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. TREOSTM00015 OSTIM E 100.000,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. TREPERG00018 PSDTC E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI RTA LABORATUVARLARI BIYOLOJIK ÜRÜNLER ILAÇ VE MAKINA SANAYI TICARET A.S. TRERTAL00018 RTALB E 1.225,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. TRATKBNK91N6 KLNMA E 12.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAVESTL91H6 VESTL E 20.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796557
BIST