***ICBCT* *FROTO* *MEPET* *PSDTC* *MMCAS* *RTALB* *KLNMA* *BLCYT* *NIBAS* *COSMO* *VESTL* *OSTIM* *KUYAS* *FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem









***ICBCT******FROTO******MEPET******PSDTC******MMCAS******RTALB******KLNMA******BLCYT******NIBAS******COSMO******VESTL******OSTIM******KUYAS******FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler BLCYT, COSMO, FENER, FROTO, ICBCT, KUYAS, MEPET, MMCAS, NIBAS, PSDTC, RTALB, KLNMA, VESTL, OSTIMSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. TREBLCY00018 BLCYT E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRABUMYO91Q2 COSMO E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FENERBAHÇE FUTBOL A.S. TREFBAH00019 FENER E 280.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. TRAOTOSN91H6 FROTO E 0,600 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ICBC TURKEY BANK A.S. TRATEKST91N0 ICBCT E 140.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. TREKYAS00018 KUYAS E 8.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MEPET METRO PETROL TESISLERI SAN.TIC.A.S. TREMEPT00012 MEPET E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. TREGNTR00011 MMCAS E 3.710,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 26.575,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. TREOSTM00015 OSTIM E 100.000,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. TREPERG00018 PSDTC E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI RTA LABORATUVARLARI BIYOLOJIK ÜRÜNLER ILAÇ VE MAKINA SANAYI TICARET A.S. TRERTAL00018 RTALB E 1.225,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. TRATKBNK91N6 KLNMA E 12.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAVESTL91H6 VESTL E 20.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796557BIST