***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.764 0 47.764 0 47.764Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.764 0 47.764 0 47.764Yeni Bakiye860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 44.448 48.283 1.160.058 0 1.160.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -78 0 0 0 0 -108.122 0 0 0 0 -108.200 0 -108.200Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 31 -496 71.563 71.086 0 71.086Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 3.316 -48.283 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 0 0 44.967 0 44.967Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316 -48.283 -44.967 0 -44.967Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 92 11.646 0 0 0 -113.718 0 246.680 47.268 71.563 1.122.944 0 1.122.944Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 71 -144 0 0 70.090 0 0 0 52.757 122.774 0 122.774Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 0 144Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 0 144Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.339 -520 0 0 -13.143 0 328.778 48.863 52.757 1.289.487 0 1.289.487Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER819.663 4.964.395 5.784.058 861.082 2.733.144 3.594.226GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 691.176 4.883.504 5.574.680 585.675 1.785.507 2.371.182Teminat Mektupları669.340 1.507.789 2.177.129 585.675 1.454.768 2.040.443Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları669.340 1.507.789 2.177.129 585.675 1.454.768 2.040.443Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler21.836 301.190 323.026 0 217.850 217.850Belgeli Akreditifler21.836 72.067 93.903 0 100.678 100.678Diğer Akreditifler0 229.123 229.123 0 117.172 117.172Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.074.525 3.074.525 0 112.889 112.889Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 119.565 7.158 126.723 122.855 107.531 230.386Cayılamaz Taahhütler119.565 7.158 126.723 122.855 107.531 230.386Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.829 7.158 9.987 5.020 107.531 112.551Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri30.153 0 30.153 29.325 0 29.325Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri7.917 0 7.917 7.720 0 7.720İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 6 0 6Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri77.896 0 77.896 73.480 0 73.480Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri203 0 203 199 0 199Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler564 0 564 7.105 0 7.105Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR8.922 73.733 82.655 152.552 840.106 992.658Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler8.922 73.733 82.655 152.552 840.106 992.658Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri8.922 50.727 59.649 43.282 43.200 86.482Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.476 26.292 29.768 42.372 1.308 43.680Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.446 24.435 29.881 910 41.892 42.802Para ve Faiz Swap İşlemleri0 23.006 23.006 109.270 786.850 896.120Swap Para Alım İşlemleri0 11.480 11.480 0 460.472 460.472Swap Para Satım İşlemleri0 11.526 11.526 109.270 326.378 435.648Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 10.056 10.056Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 5.028 5.028Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 5.028 5.028Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER13.163.636 27.376.787 40.540.423 10.855.685 23.103.018 33.958.703EMANET KIYMETLER5.439.288 4.355.421 9.794.709 5.245.377 4.292.713 9.538.090Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.481.396 17.914 1.499.310 1.486.234 15.833 1.502.067Tahsile Alınan Çekler28.879 11.317 40.196 51.270 9.844 61.114Tahsile Alınan Ticari Senetler3.663 10.936 14.599 7.592 7.573 15.165Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.924.214 4.310.444 8.234.658 3.694.639 4.257.204 7.951.843Emanet Kıymet Alanlar1.136 4.810 5.946 5.642 2.259 7.901REHİNLİ KIYMETLER7.724.348 23.021.366 30.745.714 5.610.308 18.810.305 24.420.613Menkul Kıymetler12.895 0 12.895 18.426 0 18.426Teminat Senetleri921 57 978 921 53 974Emtia71.230 62.993 134.223 71.445 262.792 334.237Varant0 0 0 230 0 230Gayrimenkul3.307.220 14.519.401 17.826.621 3.747.100 12.587.299 16.334.399Diğer Rehinli Kıymetler4.332.082 8.438.915 12.770.997 1.772.186 5.960.161 7.732.347Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI13.983.299 32.341.182 46.324.481 11.716.767 25.836.162 37.552.929Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı359.873 -360.200Alınan Faizler1.026.120 657.082Ödenen Faizler-717.407 -471.400Alınan Temettüler1 1Alınan Ücret ve Komisyonlar79.053 80.668Elde Edilen Diğer Kazançlar65.125 66.115Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar12.533 6.404Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-149.047 -129.151Ödenen Vergiler-59.755 -54.938Diğer103.250 -514.981Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.157.780 1.250.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.039 40.319Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-260.498 692.620Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-26.932 -1.610.747Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.296 3.270Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-576.237 223.781Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.298.300 2.780.195Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-594.688 -817.277Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)340.170 -61.914Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.517.653 890.047YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-275.348 -1.258.232İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-23.201 -2.776Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.049 421.880Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.596 -494.026Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar650.418 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-890.747 -495.425Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-18.463 -687.885FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-11.041 246.846Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.231.264 -121.339Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.854.231 1.968.369Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.085.495 1.847.030Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)52.757 71.563 5.118 -2.176DİĞER KAPSAMLI GELİRLER70.017 -108.200 24.464 -42.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-73 0 71 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-180 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler107 0 71 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar70.090 -108.200 24.393 -42.427Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri88.130 -135.250 30.709 -53.034Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.040 27.050 -6.316 10.607TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.774 -36.637 29.582 -44.603Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.992.572 5.511.490 7.504.062 2.001.416 4.670.616 6.672.032Nakit ve Nakit Benzerleri1.220.970 4.411.327 5.632.297 878.850 3.271.010 4.149.860Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 206.275 1.582.999 1.789.274 529.798 1.277.101 1.806.899Bankalar(5.I.3) 2.735 2.840.797 2.843.532 339 2.000.440 2.000.779Para Piyasalarından Alacaklar1.014.326 0 1.014.326 349.622 0 349.622Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.366 -12.469 -14.835 -909 -6.531 -7.440Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar22.917 0 22.917 12.879 0 12.879Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler31 0 31 46 0 46Diğer Finansal Varlıklar22.886 0 22.886 12.833 0 12.833Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 748.335 1.100.148 1.848.483 1.079.785 1.399.407 2.479.192Devlet Borçlanma Senetleri748.335 568.510 1.316.845 1.079.785 518.314 1.598.099Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 8.772 8.772 0 6.255 6.255Diğer Finansal Varlıklar0 522.866 522.866 0 874.838 874.838Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 350 15 365 29.902 199 30.101Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı350 15 365 29.902 199 30.101Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.548.672 7.422.859 9.971.531 3.304.439 5.743.086 9.047.525Krediler(5.I.5) 2.251.354 5.615.153 7.866.507 2.879.559 4.995.033 7.874.592Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 470.859 1.876.184 2.347.043 533.733 850.266 1.383.999Devlet Borçlanma Senetleri470.859 1.043.477 1.514.336 533.733 459.739 993.472Diğer Finansal Varlıklar0 832.707 832.707 0 390.527 390.527Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-173.541 -68.478 -242.019 -108.853 -102.213 -211.066SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)112.621 0 112.621 36.239 0 36.239MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.281 0 8.281 8.171 0 8.171Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.281 0 8.281 8.171 0 8.171YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI14.462 0 14.462 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 30.916 0 30.916 44.596 0 44.596DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 39.611 2.257 41.868 41.061 2.866 43.927VARLIKLAR TOPLAMI4.747.135 12.936.606 17.683.741 5.435.922 10.416.568 15.852.490YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 3.150.331 6.600.796 9.751.127 2.282.066 5.740.176 8.022.242ALINAN KREDİLER(5.II.3) 3.976 3.783.723 3.787.699 1.162.755 2.919.795 4.082.550PARA PİYASALARINA BORÇLAR23.190 0 23.190 257.264 88.881 346.145İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 468 100 568 749 373 1.122Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı468 100 568 749 373 1.122Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 79.369 0 79.369 0 0 0KARŞILIKLAR(5.II.7) 60.424 27.127 87.551 58.285 4.183 62.468Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı20.894 0 20.894 17.917 0 17.917Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar39.530 27.127 66.657 40.368 4.183 44.551CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 24.284 0 24.284 38.591 0 38.591ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 1.715.339 1.715.339 0 1.579.084 1.579.084Krediler0 1.715.339 1.715.339 0 1.579.084 1.579.084Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 105.631 819.496 925.127 68.769 484.950 553.719ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.292.048 -2.561 1.289.487 1.197.857 -31.288 1.166.569Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler12.819 0 12.819 12.892 0 12.892Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-10.582 -2.561 -13.143 -51.945 -31.288 -83.233Kar Yedekleri328.778 0 328.778 246.680 0 246.680Yasal Yedekler18.842 0 18.842 14.737 0 14.737Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler252.570 0 252.570 174.577 0 174.577Diğer Kar Yedekleri57.366 0 57.366 57.366 0 57.366Kar veya Zarar101.620 0 101.620 130.817 0 130.817Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı48.863 0 48.863 47.268 0 47.268Dönem Net Kâr veya Zararı52.757 0 52.757 83.549 0 83.549Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.739.721 12.944.020 17.683.741 5.066.336 10.786.154 15.852.490Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 977.069 836.653 311.269 330.300Kredilerden Alınan Faizler549.506 580.046 159.122 224.879Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler30.922 22.244 7.456 9.239Bankalardan Alınan Faizler69.209 5.333 21.369 1.978Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler17.754 10.108 175 4.543Menkul Değerlerden Alınan Faizler209.272 217.324 73.183 89.226Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar97.273 161.858 32.705 62.084İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler111.999 55.466 40.478 27.142Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri100.406 1.598 49.964 435FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -701.111 -514.581 -234.303 -223.619Mevduata Verilen Faizler-497.735 -276.093 -181.252 -118.711Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-177.232 -193.725 -48.191 -84.152Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-16.125 -44.470 -1.478 -20.587İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-9.506 0 -3.235 0Diğer Faiz Giderleri-513 -293 -147 -169NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ275.958 322.072 76.966 106.681NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ76.403 78.338 26.059 48.849Alınan Ücret ve Komisyonlar81.149 83.479 28.659 50.852Gayri Nakdi Kredilerden12.409 8.204 4.014 2.994Diğer68.740 75.275 24.645 47.858Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.746 -5.141 -2.600 -2.003Gayri Nakdi Kredilere-14 -61 -4 -3Diğer-4.732 -5.080 -2.596 -2.000TEMETTÜ GELİRLERİ1 1 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 33.296 -1.520 6.741 23.752Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.596 8.134 2.420 3.287Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)7.757 232.303 1.702 145.762Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)17.943 -241.957 2.619 -125.297DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 35.799