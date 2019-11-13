***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.11.2019 17:06
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli YP notunun görünümünü "Durağan" olarak güncellemiştir. Ülke notundaki güncellemeyi takiben 12 Kasım 2019 tarihinde ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin notlarının görünümlerini de revize etmiştir. Banka'nın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: Durağan Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: Durağan Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B", Destek notu : "4" Finansal Kapasite Notu: "b+" Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA(tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798716
BIST
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
18:056,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
18:05271,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,39
|Açılış
|: 271,42
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3974
|7,4345
|% 0,22
|
|Frank
|5,7856
|5,8204
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5283
|1,5360
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|-2,38
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,50
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
Yüzde 5.23 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 072, 173 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT