***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 01 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli YP notunun görünümünü "Durağan" olarak güncellemiştir. Ülke notundaki güncellemeyi takiben 12 Kasım 2019 tarihinde ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin notlarının görünümlerini de revize etmiştir. Banka'nın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: Durağan Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: Durağan Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B", Destek notu : "4" Finansal Kapasite Notu: "b+" Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA(tur)", Görünüm: "Durağan"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798716BIST