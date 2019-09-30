***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Çağdaş Apt. NO: 15/B Kadıköy - İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren Dalyan Şubesi 30/09/2019 tarihinden itibaren "Atatürk Mah. Alemdağ Cad. NO:48A Ümraniye-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren Ümraniye Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789193BIST