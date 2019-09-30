***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2019 13:42
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın "Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Çağdaş Apt. NO: 15/B Kadıköy - İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren Dalyan Şubesi 30/09/2019 tarihinden itibaren "Atatürk Mah. Alemdağ Cad. NO:48A Ümraniye-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren Ümraniye Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789193
BIST
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