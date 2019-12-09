***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Atatürk Mahallesi, Alemdağ Caddesi NO:48A Ümraniye-İSTANBUL" adresinde faaliyet göstermekte olan Ümraniye Şubesi, 09 Aralık 2019 tarihi itibariyle "İstiklal Mahallesi, Alemdağ Caddesi NO:192A Ümraniye-İSTANBUL" adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802611BIST