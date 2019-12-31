***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 30/11/2019 tarihi itibarıyla tahsili gecikmiş bakiye toplamı 18.196.546,75.-TL tutarındaki kurumsal/ticari kredi, bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 30/12/2019 tarihinde EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.'ye satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806011BIST