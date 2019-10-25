***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.10.2019 22:05
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Hilmi GÜLER 25.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır. Söz konusu değişiklik sonrasında Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Jianfeng Zheng (Üye- Yönetim Kurulu Üyesi), Levent İşcan (Üye-Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birim Yöneticisi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795077
BIST
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En Yüksek
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|Açılış
|: 100.272
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18:055,7690
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|Önceki Kapanış
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281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|12,24
|25.988.713
|% 20,00
|
|BOSSA
|5,74
|41.637.015
|% 19,83
|
|IHGZT
|2,60
|1.176.042
|% 12,55
|
|DITAS
|7,26
|15.243.112
|% 11,01
|
|EGCYH
|0,11
|24.989
|% 10,00
|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
|30,46
|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
|21.838
|% -4,31
|
|THYAO
|11,90
|916.255.366
|% 0,76
|
|ASELS
|18,69
|506.894.737
|% 2,86
|
|GARAN
|9,53
|466.958.576
|% -1,75
|
|TUPRS
|126,40
|227.128.350
|% 1,12
|
|AKBNK
|7,13
|222.966.019
|% -0,97
|
|IHLGM
|0,79
|108.188.166
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|KRDMD
|2,23
|202.114.401
|% -0,45
|
|ISFIN
|2,50
|212.814.210
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,23
|106.799.664
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3771
|7,4141
|% -0,15
|
|Frank
|5,7757
|5,8105
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|1,34
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,43
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
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|B. Petrol
|61,96
|61,96
|0,29
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