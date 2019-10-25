***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mehmet Hilmi GÜLER 25.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır. Söz konusu değişiklik sonrasında Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.Kurumsal Yönetim Komitesi Jianfeng Zheng (Üye- Yönetim Kurulu Üyesi), Levent İşcan (Üye-Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birim Yöneticisi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795077BIST