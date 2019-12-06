***IDEAS* *BALAT* *HDFGS* *EGCEY* *KEB* *DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.12.2019 09:00
***IDEAS******BALAT******HDFGS******EGCEY******KEB******DESPC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BALAT, DESPC, EGCEY, HDFGS, IDEAS]
İlgili Fonlar [KEB]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802153
BIST
12:28108.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 23,70
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:285,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0139
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7647
En Düşük
5,7410
12:286,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:28273,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,18
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,92
|13.210.177
|% 11,52
|
|RYGYO
|3,03
|13.986.828
|% 10,99
|
|MEPET
|2,18
|21.903.138
|% 10,66
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.335.655
|% -19,98
|
|FONET
|6,75
|42.642.338
|% -15,63
|
|KFEIN
|11,98
|71.066.467
|% -12,43
|
|LOGO
|54,70
|10.461.599
|% -8,07
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,68
|387.183.217
|% -0,65
|
|ASELS
|19,51
|334.371.044
|% -0,86
|
|ISFIN
|2,96
|295.435.055
|% 3,14
|
|GARAN
|10,43
|216.687.448
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,26
|214.072.039
|% 1,97
|
|ISFIN
|2,96
|295.435.055
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,47
|105.979.227
|% -0,68
|
|TSKB
|1,16
|64.513.971
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.337.291
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.697.090
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5383
|7,5761
|% -0,07
|
|Frank
|5,8099
|5,8449
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,88
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|1,99
|
|Yarım
|870
|892
|0,96
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,02
|