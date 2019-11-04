***IDGYO* *ACP* *DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO******ACP******DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DAGHL, IDGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.tarafından 02.10.2019 tarihli duyuru kapsamında ilan edilen ve 04.11.2019 tarihinde devreye gireceği açıklanan yeni pazar yapıları ve işlem esasları çerçevesinde piyasa yapıcılık faaliyetlerinin yalnızca Ana Pazar Grup 1 ve Grup 2'de yer alan paylarda isteğe bağlı olarak yapılabileceği ifade edilmiş olup, Ana Pazar Grup 2'de işlem gören ve piyasa yapıcılık faaliyetleri tarafımızca yürütülen DAGHL ve IDGYO payları için piyasa yapıcılık faaliyetleri ilgili firmalardan talep gelmemesi nedeni ile sona ermiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796283BIST