***IDGYO* *ACP* *DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2019 09:59
***IDGYO******ACP******DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAGHL, IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.tarafından 02.10.2019 tarihli duyuru kapsamında ilan edilen ve 04.11.2019 tarihinde devreye gireceği açıklanan yeni pazar yapıları ve işlem esasları çerçevesinde piyasa yapıcılık faaliyetlerinin yalnızca Ana Pazar Grup 1 ve Grup 2'de yer alan paylarda isteğe bağlı olarak yapılabileceği ifade edilmiş olup, Ana Pazar Grup 2'de işlem gören ve piyasa yapıcılık faaliyetleri tarafımızca yürütülen DAGHL ve IDGYO payları için piyasa yapıcılık faaliyetleri ilgili firmalardan talep gelmemesi nedeni ile sona ermiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796283
BIST
15:43100.136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.673,73
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:435,6933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0139
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:436,3540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0259
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:43276,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,04
|Açılış
|: 276,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.291.667
|% 19,99
|
|HATEK
|4,93
|9.902.151
|% 17,38
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.014
|% -7,06
|
|SASA
|6,38
|198.213.263
|% -6,86
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|ASELS
|18,95
|253.539.311
|% 3,05
|
|GARAN
|9,49
|234.639.220
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|FENER
|16,75
|217.799.955
|% 0,60
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,21
|180.802.308
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.318.835
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,65
|70.380.464
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3328
|7,3696
|% -0,39
|
|Frank
|5,7388
|5,7734
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5136
|1,5212
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-1,72
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.825
|1.871
|-8,95
|
|Yarım
|882
|905
|-4,33
|
|Çeyrek
|442
|453
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,90
|