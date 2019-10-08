***IDGYO* *UTPYA* *LINK* *RALYH* *IEYHO* *FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu









***IDGYO******UTPYA******LINK******RALYH******IEYHO******FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler FENER, IDGYO, IEYHO, LINK, RALYH, UTPYASermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI FENERBAHÇE FUTBOL A.S. TREFBAH00019 FENER E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIDGY00011 IDGYO E 4.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 0,560 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI VE TICARET A.S. TRALINKW91U8 LINK E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI RAL YATIRIM HOLDING A.S. TRABISAS91B7 RALYH E 277.524,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. TREUTOP00014 UTPYA E 23,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791415BIST