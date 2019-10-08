***IDGYO* *UTPYA* *LINK* *RALYH* *IEYHO* *FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
08.10.2019 14:50
***IDGYO******UTPYA******LINK******RALYH******IEYHO******FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler FENER, IDGYO, IEYHO, LINK, RALYH, UTPYA
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI FENERBAHÇE FUTBOL A.S. TREFBAH00019 FENER E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREIDGY00011 IDGYO E 4.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 0,560 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI VE TICARET A.S. TRALINKW91U8 LINK E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI RAL YATIRIM HOLDING A.S. TRABISAS91B7 RALYH E 277.524,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. TREUTOP00014 UTPYA E 23,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791415
BIST