***IEYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
19.11.2019 13:45
Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 100 20/11/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799631
BIST
16:43107.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 510,64
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:435,7189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:436,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:43270,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,40
|Açılış
|: 270,22
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,50
|251.656.870
|% 18,11
|
|MARKA
|0,92
|9.963.106
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.251.869
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.438.127
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,93
|18.439.146
|% 12,05
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|TIRE
|2,14
|33.006.665
|% -4,89
|
|YAPRK
|5,53
|867.449
|% -4,66
|
|THYAO
|14,16
|1.981.722.197
|% -0,42
|
|ASELS
|19,48
|479.459.536
|% 1,04
|
|TUPRS
|127,40
|421.346.531
|% 2,91
|
|GARAN
|10,19
|308.658.816
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,90
|287.641.951
|% -1,24
|
|HURGZ
|1,50
|251.656.870
|% 18,11
|
|EKGYO
|1,40
|197.081.201
|% 2,94
|
|THYAO
|14,16
|1.981.722.197
|% -0,42
|
|KRDMD
|2,36
|235.812.828
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,29
|93.930.425
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3763
|7,4133
|% -0,47
|
|Frank
|5,7449
|5,7795
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5198
|1,5274
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-2,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,29
|
|Yarım
|862
|885
|-3,04
|
|Çeyrek
|433
|442
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,71
|