***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2019 11:22
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805108
BIST
15:56113.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 263,17
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
15:565,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0082
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
15:566,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
15:56286,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,66
|Açılış
|: 286,34
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,07
|13.700.366
|% 16,95
|
|IHLAS
|0,89
|149.743.211
|% 15,58
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|73.553.674
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,53
|12.548.866
|% -4,49
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|THYAO
|14,00
|264.324.777
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,51
|257.406.891
|% 2,93
|
|TMSN
|6,99
|209.447.907
|% 5,27
|
|ASELS
|19,59
|181.319.584
|% -0,10
|
|SISE
|5,35
|153.588.234
|% 0,75
|
|IHLAS
|0,89
|149.743.211
|% 15,58
|
|TSKB
|1,14
|140.128.196
|% 1,79
|
|IEYHO
|0,60
|73.553.674
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,14
|101.081.241
|% -0,87
|
|ALBRK
|1,43
|119.503.396
|% -1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6782
|7,7167
|% 0,08
|
|Frank
|6,0197
|6,0560
|% -0,42
|
|Riyal
|1,5777
|1,5856
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
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