***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 15:50
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Ocak 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sermayesinin 17.300.000 TL'den 22.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar bugün itibarıyla tescil olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814796
BIST
15:59120.097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -53,09
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
119.403
15:595,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0058
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9531
En Düşük
5,9298
15:596,5489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5615
En Düşük
6,5375
15:59300,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,65
|Açılış
|: 300,94
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,73
En Düşük
300,13
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,02
|17.388.580
|% 19,92
|
|ARENA
|12,30
|22.873.071
|% 17,14
|
|DGGYO
|6,83
|24.242.836
|% 16,35
|
|VKING
|4,47
|7.699.192
|% 14,91
|
|METUR
|2,20
|14.604.170
|% 14,58
|
|QNBFL
|144,00
|337.423
|% -14,74
|
|RYSAS
|9,83
|11.394.646
|% -14,60
|
|EGCEY
|0,66
|229.146
|% -9,59
|
|HUBVC
|41,54
|31.340.496
|% -9,10
|
|ESCOM
|3,00
|2.534.943
|% -9,09
|
|THYAO
|14,24
|1.300.702.402
|% 0,99
|
|PETKM
|4,11
|481.349.238
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,96
|444.881.123
|% 0,00
|
|ASELS
|23,46
|375.436.842
|% 0,17
|
|ISGYO
|1,85
|352.728.956
|% 2,78
|
|ISGYO
|1,85
|352.728.956
|% 2,78
|
|KRSTL
|2,14
|329.400.828
|% 12,63
|
|KRDMD
|2,96
|444.881.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|197.462.160
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|201.904.881
|% 4,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7106
|7,7493
|% -0,34
|
|Frank
|6,0895
|6,1262
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5792
|1,5871
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|-8,74
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|1.991
|2.021
|-11,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-15,50
|
|Yarım
|957
|982
|-7,49
|
|Çeyrek
|480
|491
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|0,22
|
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