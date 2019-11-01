***IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2019 13:01
***IHEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHEVA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cihan Sütşurup tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796092
BIST
14:2197.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -729,46
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.735
14:215,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0151
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:216,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:21278,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,32
|Açılış
|: 278,31
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,19
|69.140.915
|% 13,93
|
|KLMSN
|14,58
|42.814.853
|% 11,13
|
|ACSEL
|4,82
|13.106.085
|% 8,80
|
|IZTAR
|5,95
|8.158.388
|% 7,59
|
|ANELE
|2,15
|9.491.388
|% 7,50
|
|METRO
|2,32
|34.012.942
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.534.483
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,50
|18.004.723
|% -8,11
|
|THYAO
|11,54
|352.593.329
|% -0,86
|
|EREGL
|6,48
|203.436.960
|% -0,92
|
|FENER
|16,46
|193.876.295
|% 3,52
|
|ISFIN
|2,41
|149.275.687
|% -4,74
|
|GARAN
|9,21
|146.378.900
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,60
|49.441.368
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,41
|149.275.687
|% -4,74
|
|MEPET
|1,84
|74.764.530
|% 0,55
|
|EREGL
|6,48
|203.436.960
|% -0,92
|
|KRDMD
|2,11
|66.290.430
|% -2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3974
|7,4345
|% 0,33
|
|Frank
|5,7819
|5,8168
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,25
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,74
|59,74
|0,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, PGSUS, TKFEN
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, TUPRS
-
14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -651, 93 kaybederek (% -0.69 ) 93, 831
-
14:31
MSGYO, PAGYO, DENIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:31
METRO, FRIGO, YGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında