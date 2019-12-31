***IHGZT* *AKGUV* *HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.12.2019 18:40
***IHGZT******AKGUV******HUBVC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGUV, HUBVC, IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKGUV.E, HUBVC.E ve IHGZT.E payları 02/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 16/01/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806225
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6902
En Düşük
6,6569
18:05290,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,23
|Açılış
|: 290,96
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8561
|7,8955
|% 1,10
|
|Frank
|6,1231
|6,1600
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|7,07
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 38 artarak (% 0.12 ) 139, 297
-
17:58XU100
Endeks 114, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 8, 098.00 milyon TL de
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 237, 061 adet işlem
-
17:56MTRYO
Yüzde 14.37 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 482 adet işlem
-
17:55ADBGR
Yüzde 18.14 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 328, 407 adet işlem