***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2020 10:33
***IHGZT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHGZT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHGZT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806376
BIST
14:17115.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 742,57
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:175,9593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9593
En Düşük
5,9430
14:176,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:17291,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,30
|Açılış
|: 291,46
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,90
|128.682.482
|% 16,67
|
|DURDO
|15,60
|8.215.647
|% 11,11
|
|CRFSA
|5,22
|82.658.171
|% 10,83
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|SANFM
|5,50
|2.837.909
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|IHGZT
|6,30
|7.025.640
|% -7,49
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,60
|787.418.657
|% 0,97
|
|PETKM
|3,85
|468.033.898
|% 1,05
|
|IPEKE
|8,47
|407.167.188
|% 9,72
|
|KOZAA
|10,50
|405.783.826
|% 4,69
|
|HALKB
|6,05
|386.300.166
|% 2,37
|
|KRDMD
|2,73
|376.234.427
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|238.056.582
|% 1,14
|
|PETKM
|3,85
|468.033.898
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|241.034.241
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,48
|140.497.285
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8413
|7,8807
|% -0,18
|
|Frank
|6,1171
|6,1540
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,35
|
|Altın Gr.
|291
|292
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|3,20
|
|Yarım
|929
|953
|1,54
|
|Çeyrek
|466
|477
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:27BRMEN
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 270, 214 adet işlem
-
14:26BRMEN
Yüzde 4.39 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 245, 211 adet işlem
-
14:25XU100
Endeks 115, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 6, 425.00 milyon TL de
-
14:25SANFM
Yüzde 9.00 oranında artışla 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 634 adet işlem
-
14:24ODAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 486, 248 adet işlem