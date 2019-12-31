***IHGZT* *DOKTA* *DITAS* *PRZMA* *GLYHO* *EGGUB* *DOGUB* *AVISA* *VESTL* *GSDDE* *HUBVC* *DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım









***IHGZT******DOKTA******DITAS******PRZMA******GLYHO******EGGUB******DOGUB******AVISA******VESTL******GSDDE******HUBVC******DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [VESTL, DERIM, DITAS, GSDDE, PRZMA, HUBVC, AVISA, EGGUB, GLYHO, DOGUB, DOKTA, IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13/12/2019 tarihinde duyurulmuş olan 02/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Yıldız Pazar ve Ana Pazar grupları ekteki duyuruda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806252BIST