***IHGZT******IHEVA******QNBFL******CLKHO******ASYAB******POLHO******ITTFH******KLGYO******IHLGM******IZMDC******MAALT******GUSGR******IHYAY******ATPET******USAK******GENYH******ISCTR******KLMSN******VERUS******DOKTA******KENT******PAPIL******TRNSK******DENGE******TEKTU******CEOEM******ALGYO******PEKGY******HLGYO******SERVE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ALGYO, ASYAB, ATPET, CEOEM, CLKHO, DENGE, DOKTA, GENYH, GUSGR, HLGYO, IHEVA, IHLGM, IHGZT, IHYAY, ITTFH, IZMDC, KENT, KLGYO, KLMSN, MAALT, PAPIL, PEKGY, POLHO, QNBFL, SERVE, TEKTU, TRNSK, USAK, VERUS, ISCTRSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAALGYO91Q5 ALGYO E 2.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ASYA KATILIM BANKASI A.S. TREAYKB00014 ASYAB E 678.118,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ATLANTIK PETROL ÜRÜNLERI TICARET VE SANAYI A.S. TREATPU00013 ATPET E 0,110 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CEO EVENT MEDYA A.S. TRECEOM00011 CEOEM E 172.944,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI CLK HOLDING A.S. TREKRKM00014 CLKHO E 0,275 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DENGE YATIRIM HOLDING A.S. TREDNGH00016 DENGE E 2,795 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TICARET VE SANAYI A.S. TRADOKTS91G7 DOKTA E 16.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GEN YATIRIM HOLDING A.S. TRAMYZYO91Q3 GENYH E 0,850 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GÜNES SIGORTA A.S. TRAGUSGR91O3 GUSGR E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREHLGY00016 HLGYO E 0,570 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. TRAIHEVA91H5 IHEVA E 8.435.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. TRAOKANT91B5 IHLGM E 0,200 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IHLAS GAZETECILIK A.S. TREIHGZ00019 IHGZT E 3.831.096,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI IHLAS YAYIN HOLDING A.S. TREIHYA00015 IHYAY E 5.276.762,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ITTIFAK HOLDING A.S. TREITFK00018 ITTFH E 750.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. TRAIZMDC91G6 IZMDC E 1.053.901,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. TRAKENTW91A2 KENT E 4.546,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREKGYO00014 KLGYO E 35.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKLMSN91H5 KLMSN E 240.117,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. TRAMAALT91K5 MAALT E 12.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PAPILON SAVUNMA-GÜVENLIK SISTEMLERI BILISIM MÜHENDISLIK HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. A.S. TREPAPL00010 PAPIL E 10.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREPEGY00022 PEKGY E 1,321 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI POLISAN HOLDING A.S. TREPOHO00012 POLHO E 0,500 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAFFKRL91P0 QNBFL E 14.494,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SERVE FILM PRODÜKSIYON EGLENCE A.S. TRASERVE91T0 SERVE E 974.389,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. TRATEKTU91K2 TEKTU E 0,003 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TRANSTÜRK HOLDING A.S. TRATRNSK91Q8 TRNSK E 0,250 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE IS BANKASI A.S. C GRUBU TRAISCTR91N2 ISCTR E 2,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI USAK SERAMIK SANAYII A.S. TRAUSAKW91F6 USAK E 111.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI VERUSA HOLDING A.S. TREVERS00011 VERUS E 25.500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810116BIST