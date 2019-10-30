***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor









***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 108.563.096 97.021.636 37.255.092 33.607.841Satışların Maliyeti12 -97.975.638 -88.708.534 -34.479.313 -30.314.317TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.587.458 8.313.102 2.775.779 3.293.524BRÜT KAR (ZARAR)10.587.458 8.313.102 2.775.779 3.293.524Genel Yönetim Giderleri-9.247.521 -9.329.746 -3.104.281 -2.481.055Pazarlama Giderleri-4.815.630 -6.197.428 -1.643.844 -2.600.330Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 12.739.097 6.912.993 7.929.891 2.193.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.521.541 -5.325.911 -695.962 -3.934.203ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.741.863 -5.626.990 5.261.583 -3.528.671Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler129.848 89.653 112.803 2.911Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-34.287 -19.568 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-592.917 -416.333 113.178 330.349FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.244.507 -5.973.238 5.487.564 -3.195.411Finansman Gelirleri1.008.152 224.551 66.572 138.970Finansman Giderleri-6.163.037 -1.798.832 -1.541.310 -926.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.089.622 -7.547.519 4.012.826 -3.982.797Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-743.734 495.912 -845.184 1.187.251Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -743.734 495.912 -845.184 1.187.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.345.888 -7.051.607 3.167.642 -2.795.546DÖNEM KARI (ZARARI)15 1.345.888 -7.051.607 3.167.642 -2.795.546Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.345.888 -7.051.607 3.167.642 -2.795.546Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 0,01100000 -0,05900000 0,02600000 -0,02300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.249.807 2.172.185Dönem Karı (Zararı)15 1.345.888 -7.051.607Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.356.472 5.753.163Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.494.334 1.423.230Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.128.408 907.881Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.286.351 864.722Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 157.943 43.159Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.756.647 2.167.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.784.121 2.092.231Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-27.474 75.217Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.992.809 1.404.268Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-818.619 -42.886Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.811.428 1.447.154Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler592.917 416.333İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler592.917 416.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 743.734 -495.912Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-95.561 -87.201Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-129.848 -87.201Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler34.287 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 17.116İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.378.179 4.894.062Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.228.269 4.249.818İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.633.694 -1.817.515İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)405.425 6.067.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-185.446 4.016.888İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 0 4.227.974İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -185.446 -211.086Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.908.188 -7.286.570Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -2.484.842 453.701Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.871.901 3.402.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 4.534.079 3.065.028İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 337.822 337.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -495.728 607.828Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 94.390 996.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.041.997 -1.547.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-616.742 77.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.425.255 -1.624.885Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-675.819 3.595.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.573.988 -1.423.433Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.525.384 -1.205.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri178.345 160.900Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri178.345 160.900Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.445.488 -1.525.145Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.299.175 -1.458.281Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-146.313 -66.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.979 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-277.220 158.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.154.545 -958.007Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 30.518Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.270 0Ödenen Faiz-4.914.246 -1.031.411Alınan Faiz798.971 42.886YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.929.736 8.348NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.929.736 8.348DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.227.676 464.813DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.297.940 473.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.318.865 11.228.953Ticari Alacaklar79.243.433 76.728.813İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-16 3.598.425 1.964.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 75.645.008 74.764.082Diğer Alacaklar533.862 554.044İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-16 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 533.862 554.044Stoklar6 23.006.372 15.256.127Peşin Ödenmiş Giderler10 6.875.963 4.524.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar118.015 2.548Diğer Dönen Varlıklar11 501.275 0ARA TOPLAM111.597.785 108.294.888TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR111.597.785 108.294.888DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 644.455 438.827Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar21.230.798 22.331.423Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller121.263.028 121.039.074Maddi Duran Varlıklar7 16.232.365 14.722.605Kullanım Hakkı Varlıkları8.721.606 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.612.776 42.541.772Peşin Ödenmiş Giderler10 169.433 36.151Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR210.874.461 201.109.852TOPLAM VARLIKLAR322.472.246 309.404.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.098.518 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları903.523 540.413Ticari Borçlar14.015.189 9.143.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-16 8.053.599 3.519.520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 5.961.590 5.623.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.498.331 3.994.059Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.250.740 1.156.350Kısa Vadeli Karşılıklar1.629.473 1.142.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.277.974 763.381Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar351.499 378.973Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 6.200.551 8.936.789ARA TOPLAM29.596.325 24.913.253TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.596.325 24.913.253UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.576.814 16.332.025Uzun Vadeli Karşılıklar13.124.374 12.719.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 13.124.374 12.719.290Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 3.038.485 1.950.092Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11 25.835 730.814TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.765.508 31.732.221TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.361.833 56.645.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.110.413 252.759.266Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları38.494.868 38.494.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.124.712 9.973.402Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.508.557 10.276.192Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9.228.235 9.228.235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.280.322 1.047.957Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-383.845 -302.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.185 957.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları81.187.760 89.293.774Net Dönem Karı veya Zararı15 1.345.888 -5.959.963TOPLAM ÖZKAYNAKLAR252.110.413 252.759.266TOPLAM KAYNAKLAR322.472.246 309.404.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964Transferler-1.985.252 1.985.252 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.488 -7.051.607 -7.008.119 -7.008.119Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 10.041.270 185.273 166.082 957.185 89.293.774 -7.051.607 252.086.845 252.086.845Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151Transferler-5.959.963 5.959.963Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)232.365 -81.055 1.345.888 1.497.198 1.497.198Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)13.100 13.100 13.100Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.280.322 -383.845 957.185 81.187.760 1.345.888 252.110.413 252.110.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15 1.345.888 -7.051.607 3.167.642 -2.795.546DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar151.310 43.488 -417.950 733.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)290.457 54.361 -471.513 917.430Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-81.055 0 -40.739 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-58.092 -10.873 94.302 -183.487Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -58.092 -10.873 94.302 -183.487Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)151.310 43.488 -417.950 733.943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.497.198 -7.008.119 2.749.692 -2.061.603Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.497.198 -7.008.119 2.749.692 -2.061.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795675BIST