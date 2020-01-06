***IHGZT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***IHGZT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [IHGZT]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT) pay piyasasında 25.10.2019-30.12.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminena) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 07.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,Adı Soyadı MKK Sicil NoSİMGE SÜTŞURUP 14179302MEHMET BAŞ 12541791GÖKMEN İSMAİL İLHAN 12595577CİHAN SÜTŞURUP 12351381MELİS SÜTŞURUP 41852399EREN ÇARIKÇI BAŞ 32188936b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 07.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere IHGZT pay piyasasında 6 ay süre ile-Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,-Brüt takas uygulanmasına,-Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasınakarar verilmiştir.Karar 2020/2 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808044BIST