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***IHGZT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

06.01.2020 19:15
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***IHGZT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT) pay piyasasında 25.10.2019-30.12.2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen   
a) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 07.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
Adı Soyadı MKK Sicil No
SİMGE SÜTŞURUP 14179302
MEHMET BAŞ 12541791
GÖKMEN İSMAİL İLHAN 12595577
CİHAN SÜTŞURUP 12351381
MELİS SÜTŞURUP 41852399
EREN ÇARIKÇI BAŞ 32188936
b) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde  Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 07.01.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere IHGZT pay piyasasında 6 ay süre ile  
-Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
-Brüt takas uygulanmasına,
-Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına 
 karar verilmiştir.
Karar 2020/2 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808044


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DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8298 7,8690 % 0,55  
Frank 6,1382 6,1751 % 0,29  
Riyal 1,5855 1,5934 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.567 1.567 18,16  
Altın Gr. 301 301 3,26  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,15 18,19 0,14  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,02  
B. Petrol 68,81 68,81 0,21  
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