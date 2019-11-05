***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.11.2019 17:52
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirke 200000000 99417614 TRY 49,71 İŞTİRAK
İHLAS PAZARLAMA A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PAZARLAMASI 1023600000 1.006.374.158,99 TRY 98,32 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GAZETE BASIMI 120000000 8304075 TRY 6,92 İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KUR.A.Ş. FİNANSAL FAALİYETLER 10000000 5027000 TRY 50,27 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS NET A.Ş. İNTERNET HİZMETLERİ 6530000 5950100 TRY 91,12 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET 665538887 145.820.345,06 TRY 21,91 İŞTİRAK
KUZULUK KAPLICA İNŞAAT TURİZM SAĞLIK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. KAPLICA İŞLETMECİLİĞİ 14000000 200000 TRY 1,43 İŞTİRAK
İHLAS MOTOR A.Ş. OTOMOTİV HİZMETLERİ 49000000 135400 TRY 0,28 İŞTİRAK
İHLAS MADENCİLİK ENERJİ VE TİCARET A.Ş. MADEN İŞLETMECİLİĞİ 7700000 865500 TRY 11,24 İŞTİRAK
DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT HİZMETLERİ 875000 12500 TRY 1,43 İŞTİRAK
KIBRIS BÜROSU PAZARLAMA VE DAĞITIM 10 10 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMASI 350500000 17.731.677,68 TRY 5,06 İŞTİRAK
İHLAS HOLDİNG A.Ş.-BELBETON BETON ELEMANLARI SANAYİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.ULUBOL İNŞAAT HARFİYAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 100000 1000 TRY 1,00 İŞTİRAK
İHLAS MARMARA EVLERİ ORTAK GİRİŞİMİ İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 1000000 150000 TRY 15 İŞTİRAK
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.-İHLAS YAPI VE TURİZM VE SAĞLIK A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 100000 85000 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796687
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