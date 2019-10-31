***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









Açıklamalar30.10.2019 Tarihinde iştiraklerimizden İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,72 TL ile 0,75 TL fiyat aralığından toplam 50.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 30.10.2019 tarihi itibariyle %21,91 sınırına ulaşmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)30/10/2019 50.000.000 50.000.000 195.820.345,06 145.820.345,06 % 29,42 % 29,42 % 21,91 % 21,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795748BIST